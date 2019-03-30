Михаил Саакашвили объяснил привычку жевать галстуки | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Расходы НАТО связали с Россией Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему страны альянса повышают расходы на оборону. По его словам, сделано это не в угоду президенту США Дональду Трампу, а исключительно в собственных интересах. И, конечно же, вновь заявил об опасениях в отношении России. Добавим, что траты на оборону в НАТО выросли на 40% с момента, как Трамп возглавил Соединенные штаты. Американский лидер неоднократно критиковал союзников за якобы малые расходы и даже призывал повысить их до 4% от ВВП. Но большинство стран альянса пока относится к этой идее скептически.

Трамп грозит Мексике Но похоже, что сам Дональд Трамп сейчас больше обеспокоен другой проблемой: нелегальной иммиграцией. Накануне он пригрозил уже на следующей неделе закрыть границу с Мексикой, если та не остановит поток переселенцев в штаты. Трамп возмутился, что соседи не решают проблему, хотя могли «легко бы это сделать». Мексика, кстати, уже отреагировала на тираду американского лидера, но заявила, что на основании угроз не предпримет никаких действий.

Венесуэла снова во тьме Не успевают власти Венесуэлы заявлять о восстановлении электричества, как снова и снова штаты республики погружаются во тьму. Вот и сейчас проблемы с энергоснабжением возникли на большей части территории страны. Причина нового отключения пока не известна, но ранее власти Каракаса уже сообщали о кибератаках, взрывах и обстрелах электростанций, в том числе крупнейшей в стране «Эль-Гури». Кстати, лидер оппозиции Хуан Гуаидо времени зря не терял и уже призвал народ выйти на очередные акции против «блэкаута». Они состоятся 31 марта.