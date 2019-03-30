Порошенко показал комнату, в которой «решалась судьба Украины и Европы»

Киев, 30 марта. Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам ситуационную комнату главы государства, в которой, по его словам, «решалась судьба Украины и Европы». Об этом сообщает РИА Новости.

Порошенко показал оборудование закрытого коммуникационного помещения в Администрации президента Украины. В нем глава государства и верховный главнокомандующий ВСУ принимает решения в сфере безопасности и обороны, осуществляет стратегическое управление армией.

«Именно в этой комнате во многих вопросах решалась судьба Европы, судьба Украины в Европе и судьба европейской интеграции», — рассказал Порошенко.

По словам главы государства, в этом помещении, в том числе, принимались решения о начале контрнаступления в Донбассе.

Порошенко сообщил, что ранее здесь было установлено советское оборудование. Это якобы давало России возможность прослушивать его телефонные переговоры. В настоящее время с помощью Турции оборудование заменено на современное. Оно позволяет главе государства вести телефонные переговоры по современной защищенной связи.

Ранее газета «Известия» сообщила, что с 2014 года Вашингтон выделил Киеву более 1,3 млрд долларов на улучшение взаимодействия с НАТО и укрепление обороноспособности. Госсекретарь США Майк Помпео также заявлял, что Соединенные Штаты предоставляют Украине оборонительные средства и развединформацию украинской стороне, сообщает Газета.ru. По его словам, этим Вашингтон «оказывает ощутимую помощь» Киеву.