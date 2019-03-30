В Пентагоне задумались о возвращении к стратегии времен холодной войны

Вашингтон, 30 марта. США возвращаются к применявшейся в период холодной войны стратегии внезапного развертывания войск в Европе. Об этом сообщает официальная газета Пентагона Stars and Stripes.

Стратегия была известна под названием «Динамичное использование сил» и заключалась в поддержании баланса сил с противником с помощью непредсказуемых перемещений войск. Издание приводит пример проведенной в середине марта внезапной переброски американского пехотного батальона в Польшу. Действия военных США напоминают времена холодной войны. Тогда мобилизация подразделений без их предварительного уведомления была основной особенностью американской стратегии противостояния СССР, отмечает Stars and Stripes.

Теперь подобные действия будут предприниматься на регулярной основе.

«Это будет наблюдаться на регулярной основе. Для любого из наших противников, где бы то ни было, это будет непредсказуемо. И это хорошо для нашей национальной безопасности», — цитирует заместителя командующего Национальной гвардией США в Европе, генерал-майора Джона Гронски издание.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны-члены НАТО повышают расходы на оборону «не для того, чтобы понравиться» президенту США Дональду Трампу, а из-за усиления России, сообщает Газета.ru. По мнению Столтенберга, сегодня США и Европа взаимодействуют теснее, чем несколько лет назад. При этом он признал, что у союзников имеется ряд разногласий, в том числе по вопросам реализации проекта «Северный поток — 2» и соглашения по атомной программе Ирана.