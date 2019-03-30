В постпредстве России при ООН рассказали об ускоренных темпах потепления в стране

Нью-Йорк, 30 марта. Темпы потепления в России более чем в два с половиной раза выше среднемировых, что может отразиться на хозяйственных и природных системах страны. Об этом на заседании Генассамблеи ООН по климатическим изменениям заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Чумаков.

Дипломат отметил, что Россия реализует меры по предотвращению климатических изменений, переходит на новые низкоэмиссионные технологии, повышает эффективность использования энергетических и прочих ресурсов.

«Вместе с тем на территории России продолжается потепление со скоростью, более чем в 2,5 раза превышающей усредненные темпы увеличения температуры в глобальном масштабе», — заявил Чумаков.

Дипломат подчеркнул, что ожидаемые в будущем последствия скажутся на хозяйственных и природных системах России и на населении страны. По словам Чумакова, в России в настоящее время готовится национальный план, который заложит основу «развития страны в условиях изменения климата».