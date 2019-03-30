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Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье

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Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье

Мадрид, 30 марта. Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.

По словам эксперта, перевод стрелок на час имеет незначительные последствия для нервной системы. Адаптироваться к нему можно за один день.

«Если с экономической или социальной точек зрения выгодно переводить часы, то с точки зрения здоровья для этого нет никаких препятствий», — подчеркнул Редолар.

Адоптироваться к переводу часов сложнее людям пожилого возраста и детям. Также трудности могут испытывать те, кто с трудом переживает смену часовых поясов.

По словам ученого перевод часов может вилять на настроения людей. Начинать день проще в светлое время суток. Но тогда люди будут иметь более короткий световой день, что будет негативно сказываться на настроении людей.

Ранее RT сообщила, что Европарламент одобрил закон об отмене перевода часов на зимнее и летнее время с 2021 года. 

Автор: Виктор Мальцев
Источник: РИА Новости
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