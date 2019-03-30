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Голый пассажир пытался проникнуть в самолет в США

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Голый пассажир пытался проникнуть в самолет в США

Вашингтон, 30 марта. Охрана международного аэропорта О'Хара в Чикаго (штат Иллинойс, США) задержала голого пассажира, который направлялся на посадку в самолет.

Совершенно голый мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу. Другие пассажиры рейса снимали его на камеры смартфонов. В СМИ сообщили, что мужчина пытался сесть на вылетающий из Чикаго самолет, но его остановили и прикрыли жилетом сотрудники полиции.

Ранее Газета.ru сообщила, что посетитель Третьяковской галереи в одних трусах прошелся по нескольким залам и покинул здание. Пока почти голый мужчина отвлекал сотрудников и посетителей, его напарник повесил в галерее собственную картину.

Автор: Виктор Мальцев
Источник: Fox News
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