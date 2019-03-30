МЧС дало советы по спасению из полыньи и ледяной воды

Москва, 30 марта. Провалившийся под лед человек должен выбраться из воды за 10-15 минут, иначе его ждет смерть от переохлаждения, предупреждают специалисты МЧС.

Человек может провести в воде не более 15 минут при температуре 2-3 градуса, если она меньше нуля, время сокращается до 5-8 минут. Одной из причин снижения температуры тела специалисты называют перемещение подогретого прилегающего слоя воды и замена его холодным. Активные движения нарушают дополнительную изоляцию, которую дает пропитавшая одежду вода.

Поэтому провалившись под лед необходимо удерживаться на поверхности воды и свести к минимуму физические усилия, чтобы не допустить быстрой потери тепла организмом. Также нужно сразу позвать на помощь, не поддаваться панике и не наваливаться на тонкую кромку льда всем телом, так как она может обломиться под тяжестью тела.

Необходимо оставаясь наплаву широко раскинуть руки и держать голову над водой как можно выше, так как именно на нее приходится более 50% всех теплопотерь организма, подчеркнули в МЧС.