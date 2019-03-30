Вучич объяснил, почему Белград не может признать Крым российским

Белград, 30 марта. Президент Сербии Александар Вучич объяснил, почему не может официально признать Крым территорией России, и заявил о сохранении теплых отношений Белграда с Москвой.

Вучич считает, что признание Белградом воссоединения Крыма с Россией западные страны смогут использовать в качестве аргумента для отказа Сербии в праве претендовать на Косово.

«Если бы мы сегодня это сделали, нам бы провели аналогию с Косовом. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым, и у нас больше нет права за него бороться», — заявил президент Сербии.

В то же время Вучич подчеркнул, что это не отразится на отношениях Белграда и Москвы, и близость Сербии с Россией «не находится под вопросом». Он отметил, что позиция по Крыму является вопросом политической стратегии и тактики, а Белград не может подвергать опасности «жизненные государственные и национальные интересы». По мнению Вучича, «любой нормальный человек» в РФ и любой другой стране должен это понимать.

Сербский автономный край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил независимость в феврале 2008 года. Против его признания выступают более 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Испания, Греция, Китай и Индия.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного на полуострове референдума. За воссоединение с РФ проголосовало подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя.

Украина до сих пор считает полуостров своей территорией. Не признают Крым российским большинство стран Запада. Но президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.