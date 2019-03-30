Помпео объявил об уходе Науэрт из Госдепа США

Вашингтон, 30 марта. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о переходе официального представителя Госдепа Хезер Науэрт на работу в образовательную программу «Фулбрайт».

«От лица коллектива госдепартамента благодарю Хезер Науэрт за ее службу и два года непревзойденной и отличной работы. Вы отлично представите Америку в совете Фулбрайта», — написал госсекретарь в микроблоге Twitter.

Хезер Науэрт долгое время работала телеведущей, пока не возглавила пресс-службу внешнеполитического ведомства США. В последние месяцы она занимала должность представителя Госдепартамента лишь формально, на деле обязанности Науэрт исполняет Роберт Палладино.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года заявил, что собирается выдвинуть Хезер Науэрт на пост постпреда страны при ООН. Но в феврале 2019 года она отказалась претендовать на должность «в интересах своей семьи», сообщает RT.

По данным СМИ, вместо Науэрт пост официального представителя Госдепартамента может занять сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус. Ранее она работала в пресс-службе американского Агентства международного сотрудничества, служила аналитиком разведданных, являлась сотрудником посольства Соединенных Штатов в Саудовской Аравии.

Основанная американским сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом программа образовательных грантов «Фулбрайт» работает с 1946 года. Ее основной целью стало укрепление культурно-академических связей между гражданами США и представителями других государств.