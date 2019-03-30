В Минобороны Венесуэлы рассказали о просьбе Болтона «действовать правильно»

Каракас, 30 марта. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес рассказал о просьбе советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона «действовать правильно».

«Господин Джон Болтон отправлял сообщения на мое имя с просьбами действовать правильно, и я говорю ему: мы поступаем правильно - так, как это установлено в Конституции, то есть уважать и защищать народную волю и стоять на стороне легитимных и законных властей», — сообщил Лопес в Twitter.

В январе лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным главой государства». США и несколько стран Евросоюза заявили о признании Гуайдо, а также призвали власти Венесуэлы провести внеочередные президентские выборы. Россия и Китай, а также ряд других стран поддержали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Отметим, что Болтон неоднократно делал резкие заявления в адрес действующего президента Республики. В частности, 19 марта он заявил, что Вашингтон рассматривает «все варианты» действий, которые позволят ускорить уход Мадуро. При этом он признался, что «потратил много времени, работая над этим».

Спустя несколько дне он пригрозил «финансово задушить» власти Венесуэлы, в том числе самого Мадуро. Он подчеркнул, что у Мадуро и его сторонников «истекает время».

В пятницу советник президента США подтвердил, что Штаты изучают возможность введения санкций в отношении иностранных государств и компаний, которые ведут дела с правительством Венесуэлы. Он сообщил, что многие сторонники и адмиралы находятся в контакте с оппозицией; и борьба с авторитарным режимом займет определенное время.