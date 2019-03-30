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В Минобороны Венесуэлы рассказали о просьбе Болтона «действовать правильно»

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В Минобороны Венесуэлы рассказали о просьбе Болтона «действовать правильно»

Каракас, 30 марта. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес рассказал о просьбе советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона «действовать правильно».

«Господин Джон Болтон отправлял сообщения на мое имя с просьбами действовать правильно, и я говорю ему: мы поступаем правильно - так, как это установлено в Конституции, то есть уважать и защищать народную волю и стоять на стороне легитимных и законных властей», — сообщил Лопес в Twitter.

В Минобороны Венесуэлы рассказали о просьбе Болтона «действовать правильно»

В январе лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным главой государства». США и несколько стран Евросоюза заявили о признании Гуайдо, а также призвали власти Венесуэлы провести внеочередные президентские выборы. Россия и Китай, а также ряд других стран поддержали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Отметим, что Болтон неоднократно делал резкие заявления в адрес действующего президента Республики. В частности, 19 марта он заявил, что Вашингтон рассматривает «все варианты» действий, которые позволят ускорить уход Мадуро. При этом он признался, что «потратил много времени, работая над этим».

В Минобороны Венесуэлы рассказали о просьбе Болтона «действовать правильно»

Спустя несколько дне он пригрозил «финансово задушить» власти Венесуэлы, в том числе самого Мадуро. Он подчеркнул, что у Мадуро и его сторонников «истекает время».

В пятницу советник президента США подтвердил, что Штаты изучают возможность введения санкций в отношении иностранных государств и компаний, которые ведут дела с правительством Венесуэлы. Он сообщил, что многие сторонники и адмиралы находятся в контакте с оппозицией; и борьба с авторитарным режимом займет определенное время.

Автор: Олеся Волкова
Источник: twitter.com/prensaFANB
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