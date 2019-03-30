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Учителя по всей России разделись в поддержку коллеги из Барнаула

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Учителя по всей России разделись в поддержку коллеги из Барнаула

Москва, 30 марта. Российские учителя запустили флешмоб в поддержку коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, которая была вынуждена уволиться из школы после публикации фотографий в купальнике и коротком платье в Сети.

Учителя из разных российских городов выкладывают в соцсетях фото в купальниках и белье, чтобы поддержать коллегу. Фотографии помечаются хештегшом #УчителяТожеЛюди. Авторы флешмоба отмечают, что отстаивают права учителей хобби и увлечения, которые не вписываются в рамки устоявшегося в российском обществе образа педагога.

Учительница русского языка и литературы школы №13 в Барнауле Татьяна Кувшинникова занимается зимним плаванием и сфотографировалась в закрытом купальнике во время одного из соревнований. Фотографии она разместила в социальных сетях.

Снимки вызвали недовольство некоторых родителей учеников Кувшинниковой, сообщает Газета.ru. Директор школы предложил ей уволиться по собственному желанию.

Автор: Виктор Мальцев
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