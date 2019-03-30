Саакашвили рассказал, почему жевал галстук в прямом эфире



Москва, 30 марта. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в 2008 году, передает РИА Новости.

В интервью изданию «Гордон» Саакашвили отметил, что не знал, что находится в прямом эфире. По его словам, в такой ситуации человек «может что угодно сделать».

Бывший президент Грузии рассказал, что привычка жевать галстуки у него «еще с «Артека».

«Уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите — особенно их и не ношу», — сказал он, пошутив, что сейчас находится на диете и «отказался от галстуков».

Галстук Саакашвили стал предметом шуток и анекдотов после того, как BBC показала кадры, на которых он жует этот предмет гардероба. Видео было показано в эфире британской телекомпании 16 августа 2008 года во время конфликта в Южной Осетии. В этот день российские войска уже находились на территории Грузии, а стороны договаривались о прекращении огня.

Напомним, в Грузии Саакашвили является фигурантом дела об убийстве банкира Сандро Гиргвилиани, дела о растрате госсредств на личные нужды на сумму 9 млн грузинских лари, дела об избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, а также дела о захвате и отъеме оппозиционной телекомпании «Имеди».

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