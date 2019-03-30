Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Саакашвили рассказал, почему жевал галстук в прямом эфире

49
0 Оставить комментарий

Саакашвили рассказал, почему жевал галстук в прямом эфире
Москва, 30 марта. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в 2008 году, передает РИА Новости.

В интервью изданию «Гордон» Саакашвили отметил, что не знал, что находится в прямом эфире. По его словам, в такой ситуации человек «может что угодно сделать».

Бывший президент Грузии рассказал, что привычка жевать галстуки у него «еще с «Артека».

«Уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите — особенно их и не ношу», — сказал он, пошутив, что сейчас находится на диете и «отказался от галстуков».

Галстук Саакашвили стал предметом шуток и анекдотов после того, как BBC показала кадры, на которых он жует этот предмет гардероба. Видео было показано в эфире британской телекомпании 16 августа 2008 года во время конфликта в Южной Осетии. В этот день российские войска уже находились на территории Грузии, а стороны договаривались о прекращении огня.

Напомним, в Грузии Саакашвили является фигурантом дела об убийстве банкира Сандро Гиргвилиани, дела о растрате госсредств на личные нужды на сумму 9 млн грузинских лари, дела об избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, а также дела о захвате и отъеме оппозиционной телекомпании «Имеди».

На Украине экс-губернатора Одесской области подозревают в содействии сторонникам четвертого президента страны Виктора Януковича в организации госпереворота путем проведения многочисленных акций протеста. 

Автор: Олеся Волкова
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров