Трамп назвал причину замедления американской и мировой экономики

Вашингтон, 30 марта. Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой решения Федеральной резервной системы (ФРС) о поднятии ставки в декабре минувшего года, которое, по его словам, ухудшило ситуацию в местной и мировой экономике.

Ранее с похожим заявлением выступил советник Трампа Ларри Кудлоу. Он также призвал ФРС уменьшить ставку на 0,5 процентных пункта. Президент США назвал повышение процентной ставки «смехотворным ужесточением», без которого ВВП страны рос бы на 3%.

«Если бы ФРС не подняла бы процентные ставки, тем более, что инфляция очень мала, и если бы они не сделали смехотворное ужесточение, ВВП рос бы в 3,0%, и фондовый рынок был бы на гораздо более высоком месте, и мировые рынки были бы в лучшем состоянии!», — написал Дональд Трамп в микроблоге Twitter.

ФРС приняла решение повысить базовую процентную ставку в США с 2-2,25% до 2,25-2,5% годовых по итогам заседания в декабре 2018 года. Ужесточение монетарной политики было ожидаемым и стало четвертым в минувшем году.

В 2019 году регулятор намерен повысить процентную ставку дважды, вместо планируемых ранее трех раз. В настоящее время аналитики полагают, что в текущем году ФРС не станет повышать ставку и даже прогнозируют ее снижение в 2020 году.

Ранее Газета.ru сообщила, что Трамп может привлечь к управлению ФРС бывшего экономического аналитика телеканала CNN Стивена Мура. По данным СМИ, эксперт считается близким знакомым советника Белого дома по экономике Ларри Кудлоу, который ранее работал экономическим обозревателем в CNBC. Мур известен обвинениями ФРС в замедлении американской экономики.