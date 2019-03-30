Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие

Вашингтон, 30 марта. Президент США Дональд Трамп во время саммита в Ханое передал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну документ с призывом передать Штатам все ядерное оружие и топливо для бомб, сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Переговоры Трампа и Кима завершились без подписания каких-либо документов. Глава Белого дома на пресс-конференции заявил, что разногласия с КНДР касались не снятия санкций, а Пхеньян не пошел на уступки в «другой сфере».

По данным Reuters, в день провала переговоров в Ханое Трамп вручил Киму лист бумаги, в котором содержался прямой призыв к передаче ядерного оружия Пхеньяна и топлива для бомб Штатам. При этом Трамп передал Киму документ как на английском, так и на корейском языке. По словам источника, это был первый случай, когда Трамп четко определил, что он имел в виду под денуклеаризацией.

Обед между двумя лидерами был отменен в тот же день. Хотя ни одна из сторон не сообщила, что конкретно стало причиной.

О существовании документа впервые упомянул советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон в телевизионных интервью, которые он дал после двухдневного саммита. Он не уточнял, какие конкретно пункты содержались в документе.

По данным издания, документ представляет собой жесткую «ливийскую модель» денуклеаризации, которую Северная Корея неоднократно отвергала. Аналитики считают, что Ким мог бы посчитать это оскорбительным и провокационным.

Идея передачи Северной Кореей своего оружия впервые была предложена Болтоном в 2004 году. Он вновь повторил предложение, когда Трамп назначил его советником по национальной безопасности в прошлом году.

В Госдепартаменте отказались дать официальные комментарии по данному вопросу, сославшись на то, что документ засекречен.

Английская версия документа, о наличии которой заявляет Reuters, содержала призыв к «полному демонтажу ядерной инфраструктуры Северной Кореи». Помимо призыва к передаче Пхеньяном ядерного оружия и топлива для бомб, в документе были еще четыре ключевых момента.

В частности, Трамп призвал КНДР предоставить всеобъемлющую декларацию о своей ядерной программе и полный доступ к США и международных инспекторов к ядерным объектам; остановить все связанные с этим действия и строительство любых новых объектов; ликвидировать всю ядерную инфраструктуру; и перевести всех ученых и техников в области ядерной программы на коммерческую деятельность.

По словам экспертов, ханойский документ был попыткой Трампа заключить «крупную сделку», в ответ на которую Вашингтон бы отменил все санкции против КНДР.