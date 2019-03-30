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Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие

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Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие

Вашингтон, 30 марта. Президент США Дональд Трамп во время саммита в Ханое передал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну документ с призывом передать Штатам все ядерное оружие и топливо для бомб, сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Переговоры Трампа и Кима завершились без подписания каких-либо документов. Глава Белого дома на пресс-конференции заявил, что разногласия с КНДР касались не снятия санкций, а Пхеньян не пошел на уступки в «другой сфере».

По данным Reuters, в день провала переговоров в Ханое Трамп вручил Киму лист бумаги, в котором содержался прямой призыв к передаче ядерного оружия Пхеньяна и топлива для бомб Штатам. При этом Трамп передал Киму документ как на английском, так и на корейском языке. По словам источника, это был первый случай, когда Трамп четко определил, что он имел в виду под денуклеаризацией.

Обед между двумя лидерами был отменен в тот же день. Хотя ни одна из сторон не сообщила, что конкретно стало причиной. 

О существовании документа впервые упомянул советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон в телевизионных интервью, которые он дал после двухдневного саммита. Он не уточнял, какие конкретно пункты содержались в документе.

Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие

По данным издания, документ представляет собой жесткую «ливийскую модель» денуклеаризации, которую Северная Корея неоднократно отвергала. Аналитики считают, что Ким мог бы посчитать это оскорбительным и провокационным.

Идея передачи Северной Кореей своего оружия впервые была предложена Болтоном в 2004 году. Он вновь повторил предложение, когда Трамп назначил его советником по национальной безопасности в прошлом году.

В Госдепартаменте отказались дать официальные комментарии по данному вопросу, сославшись на то, что документ засекречен.

Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие

Английская версия документа, о наличии которой заявляет Reuters, содержала призыв к «полному демонтажу ядерной инфраструктуры Северной Кореи». Помимо призыва к передаче Пхеньяном ядерного оружия и топлива для бомб, в документе были еще четыре ключевых момента.

В частности, Трамп призвал КНДР предоставить всеобъемлющую декларацию о своей ядерной программе и полный доступ к США и международных инспекторов к ядерным объектам; остановить все связанные с этим действия и строительство любых новых объектов; ликвидировать всю ядерную инфраструктуру; и перевести всех ученых и техников в области ядерной программы на коммерческую деятельность.

По словам экспертов, ханойский документ был попыткой Трампа заключить «крупную сделку», в ответ на которую Вашингтон бы отменил все санкции против КНДР.

Автор: Олеся Волкова
Источник: Reuters
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