Эксперт объяснил заявление Бадоевой об отказе от гражданства Украины

Киев, 30 марта. Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин объяснил заявление экс-ведущей «Орла и решки» Жанны Бадоевой от гражданства Украины стремлением получить личные дивиденды на фоне президентских выборов.

Жарихин напомнил, что телеведущая давно живет в Италии, но объявила об отказе от гражданства лишь накануне выборов президента Украины. По словам Жарихина, заявление Бадоевой стало поводом для хайпа.

«Если бы она сказала об этом в другое время, никто бы не заметил», — цитирует эксперта «Пятый канал».

Жарихин отметил, что заявление принесет Бадоевой личные дивиденды, но оно также иллюстрирует ситуацию на Украине. Эксперт напомнил, что в России проживает пять миллионов украинцев, еще два миллиона украинских граждан в настоящее время находятся на территории Польши. По мнению эксперта, многие из них больше не вернутся на родину. Положение дел на Украине Жарихин охарактеризовал словам «страна разбегается».

Ранее стало известно, что бывшая ведущая украинской передачи «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства. Телеведущая отметила, что приняла это решение после того, как перебралась вместе с мужем в Италию, где она живет с 2015 года. Бадоева подчеркнула, что «ничего не ведет» на Украине, и ее там «наверное, забыли».

Популярная программа о путешествиях «Орел и решка: перезагрузка» закрылась после двух лет в эфире. Об этом в конце прошлого года объявили ведущие Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев. Суть шоу «Орел и решка» заключается в том, что его ведущие отправляются в разные страны и путем подбрасывания монетки определяют, кто будет жить в выбранном городе с неограниченным кредитом, а кто получит всего 100 долларов на жизнь и развлечения.