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Столтенберг связал повышение расходов членов НАТО с Россией

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Столтенберг связал повышение расходов членов НАТО с Россией

Берлин, 30 марта. Европейские страны-члены НАТО повышают расходы на оборону «не для того, чтобы понравиться» президенту США Дональду Трампу, а из-за усиления России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы повышаем наши расходы на оборону не для того, чтобы понравиться президенту Трампу, но в наших собственных европейских интересах. Мы видим более сильную Россию, мы видим террористов на наших границах, нам следует опасаться кибератак», — заявил Столтенберг в интервью Spiegel.

По мнению Столтенберга, сегодня США и Европа взаимодействуют теснее, чем несколько лет назад. При этом он признал, что у союзников имеется ряд разногласий. В частности, речь идет о реализации проекта «Северный поток — 2» и соглашении по атомной программе Ирана. 

Глава Альянса выразил уверенность, что американцы «на 100% привержены НАТО». 

«С тех пор, как Трамп стал президентом, военные расходы НАТО для Европы выросли на 40%», — заявил он.

Столтенберг связал повышение расходов членов НАТО с Россией

Ранее НАТО продлила мандат Столтенберга на посту генсека Альянса до 30 сентября 2022 года. Члены НАТО выразили поддержку работе Столтенберга и подчеркнули его заслуги в области «адаптации и модернизации НАТО и обеспечении пригодности Альянса для будущего».

Столтенберг прокомментировал решение НАТО продлить его мандат в Twitter. Генсек заявил, что для него честь возглавлять организацию.

В минувшую среду в МИД РФ сообщили, что НАТО активизировала разведывательную деятельность вдоль российских границ. В ведомстве отметили, что Альянс продолжает усиливать присутствие в Восточной Европе и проводит милитаризацию черноморского региона «под предлогом мифической российской угрозы».

Автор: Олеся Волкова
Источник: Spiegel
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