Скончался журналист Максим Ковальский

Москва, 30 марта. Российский журналист, бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» и портала OpenSpace.ru Максим Ковальский скончался в возрасте 54 лет.

Обстоятельства и причины смерти журналиста пока не известны, сообщает Газета.ru. Последний год Ковальский боролся с онкологическим заболеванием. По данным СМИ, у медиаменеджера мог быть рак легких.

О дате и месте прощания с журналистом пока не сообщается.

Максим Ковальский работал в издательском доме «Коммерсантъ» в разных должностях с момента его создания в 1990 году. Главредом журнала «Коммерсантъ-власть» журналист трудился с 1999 по 2011 году. С 2012 по 2013 год Ковальский возглавлял проект Openspace.ru.