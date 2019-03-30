Геймер проведет 20 лет в тюрьме США из-за неудачного пранка

Вашингтон, 30 марта. Американский суд приговорил 26-летнего геймера Тайлера Барриса к 20 годам тюремного заключения за многократные звонки властям, один из которых стал причиной смерти человека.

Баррис признал вину по 51 обвинению. В 2017 году он позвонил в полицию и сообщил, что убил одного человека и удерживает в заложниках еще двух. В качестве места нахождения мужчина указал дом, который считал местом жительства одного из своих соперников в видеоигре Call of Duty.

В ходе операции полицейские случайно застрелили проживавшего по указанному адресу мужчину, так как им показалось, что погибший потянулся за оружием. Позже выяснилось, что указанный Баррисом адрес был неверным и живущие в доме люди не имели отношения к его соперникам по видеоиграм.