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Геймер проведет 20 лет в тюрьме США из-за неудачного пранка

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Геймер проведет 20 лет в тюрьме США из-за неудачного пранка

Вашингтон, 30 марта. Американский суд приговорил 26-летнего геймера Тайлера Барриса к 20 годам тюремного заключения за многократные звонки властям, один из которых стал причиной смерти человека.

Баррис признал вину по 51 обвинению. В 2017 году он позвонил в полицию и сообщил, что убил одного человека и удерживает в заложниках еще двух. В качестве места нахождения мужчина указал дом, который считал местом жительства одного из своих соперников в видеоигре Call of Duty.

В ходе операции полицейские случайно застрелили проживавшего по указанному адресу мужчину, так как им показалось, что погибший потянулся за оружием. Позже выяснилось, что указанный Баррисом адрес был неверным и живущие в доме люди не имели отношения к его соперникам по видеоиграм.

Автор: Виктор Мальцев
Источник: New York Daily News
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