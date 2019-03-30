Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле

Вашингтон, 30 марта. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем может обсудить ситуацию в Венесуэле с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщает Reuters, Трамп сообщил, что они с Путиным «скорее всего, поговорят в будущем».

«Я буду говорить со множеством людей — возможно, с президентом Путиным, возможно, с Си Цзиньпином» — заявил глава Белого дома.

В среду Трамп провел встречу с супругой лидера венесуэльской оппозиции Хауна Гуайдо. Во время разговора американский президент заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. На вопрос, как этого добиться, Трамп ответил: «Посмотрим. Все способы допустимы».

Слова Трампа вызвали возмущение у российских политиков. В частности, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что «непредсказуемость в политике — самое худшее, что только может быть». Сенатор подчеркнул, что Россия продолжит «спокойно выполнять свои обязательства перед Венесуэлой», несмотря на эпатажные заявления американского президента.

Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал недопустимым заявление Трампа. По его мнению, у Вашингтона имеется «чисто коммерческий интерес» к Венесуэле, и Штаты «хотят избавиться от любых конкурентов, включая Россию». Сенатор подчеркнул, что нахождение в латиноамериканской республике российских военных специалистов регламентируется двусторонними договоренностями.

В МИД РФ сообщили ранее, что специалисты из России прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией Республики. По данным российского внешнеполитического ведомства, «нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года и своевременно прошедшим необходимые ратификационные процедуры в обоих государствах».