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Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле

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Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле

Вашингтон, 30 марта. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем может обсудить ситуацию в Венесуэле с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщает Reuters, Трамп сообщил, что они с Путиным «скорее всего, поговорят в будущем». 

«Я буду говорить со множеством людей — возможно, с президентом Путиным, возможно, с Си Цзиньпином» — заявил глава Белого дома.

В среду Трамп провел встречу с супругой лидера венесуэльской оппозиции Хауна Гуайдо. Во время разговора американский президент заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. На вопрос, как этого добиться, Трамп ответил: «Посмотрим. Все способы допустимы».

Слова Трампа вызвали возмущение у российских политиков. В частности, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что «непредсказуемость в политике — самое худшее, что только может быть». Сенатор подчеркнул, что Россия продолжит «спокойно выполнять свои обязательства перед Венесуэлой», несмотря на эпатажные заявления американского президента.

Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле

Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал недопустимым заявление Трампа. По его мнению, у Вашингтона имеется «чисто коммерческий интерес» к Венесуэле, и Штаты «хотят избавиться от любых конкурентов, включая Россию». Сенатор подчеркнул, что нахождение в латиноамериканской республике российских военных специалистов регламентируется двусторонними договоренностями.

В МИД РФ сообщили ранее, что специалисты из России прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией Республики. По данным российского внешнеполитического ведомства, «нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года и своевременно прошедшим необходимые ратификационные процедуры в обоих государствах».

Автор: Олеся Волкова
Источник: Reuters
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