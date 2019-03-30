Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Вашингтон, 30 марта. Компания Apple приняла решение отказаться от беспроводного зарядного устройства AirPower, сообщил старший вице-президент компании по техническим разработкам Вэн Риччо.

Как сообщает The Verge, Apple отказалась от беспроводной зарядки AirPower, сославшись на трудности с достижением «высоких стандартов» компании.

«После долгих усилий мы пришли к выводу, что AirPower не достигает наших высоких стандартов, и мы отменили проект. Мы приносим извинения тем клиентам, которые с нетерпением ждали этого запуска. Мы по-прежнему считаем, что будущее за беспроводной связью, и стремимся продвигать опыт работы с беспроводными сетями», — заявил Риччо.

Впервые AirPower был анонсирован во время презентации iPhone X в сентябре 2017 года, когда Apple представила беспроводную зарядку в качестве одной из новых функций для данного смартфона. В то время в компании сообщили, что беспроводная зарядка должна выйти на рынок в 2018 году, однако затем компания «замолчала» на 18 месяцев.

Apple пообещала несколько интересных функций для зарядного устройства AirPower, включая возможность зарядки до трех устройств одновременно (Apple Watch, наушники AirPod и iPhone).

С тех пор были многочисленные сообщения о технических проблемах во время разработки продукта. В марте The Wall Street Journal сообщил, что Apple одобрила запуск AirPower в массовое производство.

В минувший понедельник состоялась презентация, на которой Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card, игровой сервис Apple Arcade, стриминговый сервис TV+ с эксклюзивной видеопродукцией Apple, сервис Apple News Plus для подписки на новости. Многие эксперты раскритиковали мероприятие компании, сообщала «Газета.ру». Сразу после презентации акции Apple начали падать.