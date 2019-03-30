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Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

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Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Вашингтон, 30 марта. Компания Apple приняла решение отказаться от беспроводного зарядного устройства AirPower, сообщил старший вице-президент компании по техническим разработкам Вэн Риччо.

Как сообщает The Verge, Apple отказалась от беспроводной зарядки AirPower, сославшись на трудности с достижением «высоких стандартов» компании.

«После долгих усилий мы пришли к выводу, что AirPower не достигает наших высоких стандартов, и мы отменили проект. Мы приносим извинения тем клиентам, которые с нетерпением ждали этого запуска. Мы по-прежнему считаем, что будущее за беспроводной связью, и стремимся продвигать опыт работы с беспроводными сетями», — заявил Риччо.

Впервые AirPower был анонсирован во время презентации iPhone X в сентябре 2017 года, когда Apple представила беспроводную зарядку в качестве одной из новых функций для данного смартфона. В то время в компании сообщили, что беспроводная зарядка должна выйти на рынок в 2018 году, однако затем компания «замолчала» на 18 месяцев.

Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Apple пообещала несколько интересных функций для зарядного устройства AirPower, включая возможность зарядки до трех устройств одновременно (Apple Watch, наушники AirPod и iPhone). 

С тех пор были многочисленные сообщения о технических проблемах во время разработки продукта. В марте The Wall Street Journal сообщил, что Apple одобрила запуск AirPower в массовое производство. 

В минувший понедельник состоялась презентация, на которой Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card, игровой сервис Apple Arcade, стриминговый сервис TV+ с эксклюзивной видеопродукцией Apple, сервис Apple News Plus для подписки на новости. Многие эксперты раскритиковали мероприятие компании, сообщала «Газета.ру». Сразу после презентации акции Apple начали падать.

Автор: Олеся Волкова
Источник: The Verge
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