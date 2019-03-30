Трамп прокомментировал намерение генпрокурора опубликовать полностью доклад Мюллера

Вашингтон, 30 марта. Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году.

«Я доверяю генеральному прокурору. Мне нечего скрывать», — заявил Трамп журналистам.

В пятницу генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что собирается направить полный отредактированный доклад о результатах расследования Мюллера в Конгресс к середине апреля. По его словам, сейчас идет подготовка доклада к публикации. В частности, редактированию подвергнется информация, «которую необходимо скрыть». Барр намерен выступить в юридическом комитете Сената 1 мая и в Палате представителей 2 мая.

При этом глава Минюста уточнил, что не будет отправлять копию доклада до публикации администрации Трампа.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в конце прошлой недели Мюллер направил результаты своей работы в виде объемного отчета Барру. Минюст предоставил Конгрессу лишь краткое резюме из документа на четырех страницах. Согласно этим данным, доказательств связей между американским президентом и Россией найдено не было.

Ранее МИД РФ призвал Вашингтон опубликовать полную версию доклада спецпрокурора, сообщала «Газета.ру». В ведомстве подчеркнули, что публикация полного текста документа необходима для того, чтобы понять, на какой основе были сделаны выводы.

Президент США неоднократно называл ложью все выдвинутые в его адрес обвинения. После завершения расследования он подверг критике демократов, продолжающих обвинять его в сговоре с Россией.