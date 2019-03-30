Медведчук рассказал, какие убытки терпит Украина из-за торговых ограничений с Россией

Киев, 30 марта. Ежегодно Украина теряет до 20 млрд экспортной выручки из-за взаимных торговых ограничений с Россией, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

В интервью NewsOne Медведчук сообщил, что «весь экспорт Украины во все страны другие» составил за 2018 год 47 млрд долларов.

«А от кризиса в отношениях между Россией и Украиной мы теряем экспорта на сумму ежегодно около 20 млрд», — заявил политик.

По его словам, несмотря на санкции, Москва остается главным торговым партнером Киева. И Украина напрямую заинтересована в восстановлении экономических отношений с Россией, поскольку это принесло бы государству пользу «в плане и наполнения бюджета, и открытия новых рабочих мест, и в вопросах роста сегодняшних зарплат, пенсий, других соцвыплат».

Ранее первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что Украина потеряла 80% нефтегазовых залежей в Черном море после того, как Крым вернулся в состав России. Кроме того, по данным вице-премьера, 115 из 150 угольных шахт остались на территории республик Донбасса, также оказался «потерян» традиционный рынок сбыта для украинского ОПК из-за его ориентированности на страны СНГ.

Напомним, в 2015 году правительство Украины приняло постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и о вводе эмбарго на ряд российских товаров. После этого санкционные списки неоднократно расширялись. Москва, в свою очередь, ввела ответные экономические ограничения.

В минувшую среду президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает проведения двусторонних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он добавил, что позиция Украины будет слабее, если киевские власти отправятся на переговоры «без поддержки мировых партнеров по проукраинской коалиции».