Болтон рассказал о новых санкциях США против стран, ведущих дела с Венесуэлой

Вашингтон, 30 марта. США изучают возможность введения санкций в отношении иностранных государств и компаний, которые ведут дела с правительством Венесуэлы, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Журналисты Reuters поинтересовались у Болтона, изучают ли США возможность введения вторичных санкций в отношении стран и компаний, ведущих бизнес с правительством Венесуэлы и президентом Николасом Мадуро.

«Сейчас мы движемся именно в таком направлении… Мы сейчас изучаем серию дополнительных шагов, которые мы можем предпринять», — ответил Болтон.

По словам помощника президента США, его не беспокоит то, что усилия США по свержению президента Мадуро теряют динамику. Болтон подчеркнул, что в Венесуэле «происходит много такого, что скрыто от глаз». Внутри администрации Мадуро, по его словам, многие сторонники и адмиралы находятся в контакте с оппозицией; и борьба с авторитарным режимом займет определенное время.

В минувший четверг стало известно, что администрация США пригрозила санкциями иностранным компаниям, действующим в сфере торговли нефтью и нефтепереработки, за прямые, непрямые или бартерные сделки по закупке этого сырья у Венесуэлы. Источник в одной из компаний рассказывал, что санкции США не запрещают иностранным компаниям напрямую сотрудничать с Венесуэлой. Однако представители Госдепартамента связались с крупными нефтеторговыми компаниями, чтобы сообщить, что американское правительство трактует эти санкции более широко, чем изложено в официальных документах.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в пятницу заявил, что Россию ждут серьезные последствия, если она не прекратит «военную поддержку» Венесуэлы. Он уточнил, что американские власти уже подготовили список с вариантами возможных санкций, который будет предоставлен госсекретарю Майклу Помпео для вынесения окончательного решения.

В январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя новым президентом Республики. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке. Девятнадцать стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы, сообщала «Газета.ру». Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран.