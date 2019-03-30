Глава Минюста США рассказал, когда направит в Конгресс полную версию доклада Мюллера

Вашингтон, 30 марта. Министр юстиции США, генпрокурор Уильям Барр намерен направить полный отредактированный доклад по документу спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования «российского вмешательства» в выборы в Конгресс к середине апреля.

В письме, адресованном председателю юридического комитета нижней палаты Конгресса США Джерролду Надлеру и сенатору Линдси Грэму, Барр сообщил, что скоро у всех появится возможность ознакомиться с докладом Мюллера. Представить доклад планируется в середине апреля, «а может быть, и раньше».

В настоящее время, по словам Барра, Минюст готовит документ к публикации: редактируется информация, «которую необходимо скрыть», передает ТАСС. Итоговая версия не будет содержать часть данных о частных лицах, которые упоминаются в расследовании Мюллера, но в отношении них не было выдвинуто обвинений.

Генпрокурор уточнил, что собирается выступить на слушаниях в Конгрессе в начале мая.

«Как я уже ранее обсуждал с вами, наилучшим решением будет публичная дача показаний вскоре после публикации доклада спецпрокурора. Я могу выступить в юридическом комитете Сената 1 мая и в Палате представителей 2 мая», - сообщил он, добавив, что не будет отправлять копию «доклада в Белый дом до его публикации».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в конце прошлой недели Мюллер направил результаты своей работы в виде объемного отчета Барру, где отчет и «завис» — в Конгресс Барр предоставил лишь четырехстраничные выжимки из начального документа Мюллера.

В документе сообщалось об отсутствии связей между американским президентом и Россией. Однако в докладе указано, что Москва якобы пыталась «вмешаться» в избирательный процесс в США через организацию, которую в Штатах называют «Агентством интернет-исследований», и хакерские атаки.

Ранее Россия призвала США опубликовать полную версию доклада спецпрокурора, сообщала «Газета.ру». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что публикация полного текста документа необходима для того, чтобы понять, на какой основе были сделаны выводы.

«Не понимаю, почему опять начинается «это открыто, а это закрыто». Пусть опубликуют весь, и мы, по крайней мере, узнаем, на чем он основан», — заявила она ранее.

Отметим, в среду в Конгрессе США выступил госсекретарь Майкл Помпео. В ходе слушаний ему задали вопрос — считает ли он, что Россия могла вмешиваться в выборы президента США в 2016 году. Помпео ответил утвердительно, добавив, что это происходило «и в 2012, и в 2008, и 2004 году». Каких-либо доказательств своих слов госсекретарь при этом не привел.