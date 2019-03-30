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Водитель троллейбуса погиб в драке с пассажиром в Казани

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Водитель троллейбуса погиб в драке с пассажиром в Казани

Казань, 30 марта. Водитель троллейбуса скончался после драки с пассажиром. Следователи начали проверку по данному факту, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, днем в пятницу между пассажиром и водителем троллейбуса завязалась драка. Последний скончался на месте происшествия. 

По данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточняет портал «Лайф», инцидент произошел на улице Рихарда Зорге. По словам очевидцев, во время драки водитель упал и сильно ударился головой, в результате чего скончался.

Автор: Олеся Волкова
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