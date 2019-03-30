На Ямале открылось отделение Изборского клуба

В Ямало-Ненецком Автономном округе появилось отделение Изборского клуба. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, делегация «изборцев», которую возглавил первый заместитель председателя Изборского клуба, публицист, общественный деятель Олег Розанов, прибыла утром 29 марта 2019 года в столицу региона Салехард.

Гости региона по дороге из аэропорта поучаствовали в торжественной церемонии пересечения Полярного круга, после чего встретились с вице-губернатором ЯНАО Ириной Соколовой, а также местными журналистами и возложили

цветы к Вечному огню в Парке Победы.

В тот же день состоялся круглый стол, в ходе которого было объявлено о начале работы отделения, руководить которым будет Александр Мажаров, заместитель губернатора ЯМАО. Тема мероприятия совпала с темой выездного заседания ИК – «Модернизация в условиях крайнего севера: Ямальский проект».

«Мы давно хотели свить гнездо на вашей земле, — заявил, открывая встречу, Розанов. — Мы будем участвовать в разработке социально-экономической программы развития региона, а также привлекать местных экспертов к интеллектуальной деятельности и разработке идеологии государства российского».

При этом, как подчеркнул докладчик, Изборский клуб приехал не для того, чтобы учить тех, кто там живет и трудится, а чтобы у них учиться.

«Нам очень приятно общаться с вами и делать выводы о том, куда должна двигаться наша великая Россия», — отметил он.

Розанов представил Мажарова и пожелал ему успехов и побед.

«И чтобы вас никогда не посетило разочарование от решения возглавить отделение ИК», — сказал он.

Завершая свое вступительное слово, замглавы Изборского клуба предложил единомышленникам присылать работы на сайт этой организации, а впоследствии – создать свой.

Глава отделения Мажаров в свою очередь поблагодарил Розанова за доверие и вспомнил о встрече с председателем Изборского клуба Александром Прохановым, которая произвела на него большое впечатление.

«Этот человек своим примером показывает, как нужно жить, как нужно поступать. То, о чем этот человек говорит, претворяется в жизнь. Стабильность государства российского держится на таких людях, как Проханов», — уверен Мажаров.

По его словам, инвестиционные проекты, реализуемые в ЯНАО, являются становым хребтом экономики России.

«На нашей земле проживает множество народностей, проживают люди, придерживающиеся различных вероисповеданий, а это значит, что нужно постоянно находить баланс, чтобы жить в мире, согласии и делать общее дело», — полагает замгубернатора ЯМАО.

«Мы вместе будем работать на благо стабильности нашего государства. Мы надеемся на вашу поддержку – в первую очередь ИК — ради мира, стабильности и нашей мечты. И тогда мы все, и живущие здесь, и приехавшие, будем осознавать, что прожили жизнь не зря», — сказал он.

Глава отделения «изборцев» в ЯНАО рассказал о том, что регион подал заявку на проведение Международных зимних арктических игр.

«Наша заявка принята! Сейчас у нас находится комиссия во главе с президентом Арктических игр. Решение будет принято через год», — уточнил Мажаров.

Затем слово было предоставлено директору Центра геополитических экспертиз, члену Изборского клуба Валерию Коровину, который заявил о необходимости сохранения традиций, культур народов, этносов севера без их политизации и не называя национальностями, потому что в таком случае они выйдут из культурного поля и встанут на путь обретения суверенитета. По мнению Коровина, в данный момент актуальна задача модернизации с сохранением традиций, культур, то есть – традиционного уклада и быта, способа существования народов Крайнего Севера.

«На понятийном диссонансе сейчас пытаются сыграть внешние силы для расшатывания ситуации в регионе. Привнесенной извне опцией является привязка технического развития к социальной модернизации, которая признается таковой только в том случае, если движение идет по алгоритму запада, — объяснил он. — Запад прошел по пути рассыпания, перемешивания традиционных народов в искусственные общности гражданских политических наций. Но на этом он не остановился и шагнул еще дальше. То есть, в частности, как мы видим, поставлена под вопрос половая идентичность. Человека обезличивают, превращая в некого абстрактного биомеханоида. Именно это и называется сейчас в Европе прогрессивным социальным развитием».

«Изборец» уверен, что этот опыт чудовищен для России, но именно этой уловкой и пользуется Запад, в понимании которого технологическая модернизация идет неразрывно с социальной.

«То есть, грубо говоря, если вы хотите высоких технологий, у вас должен быть гей-парад. Нас постоянно ловят на этом, предлагая растворить народы в постчеловеческой урбанизированной биомассе! А народы – это мысли Бога, каждый представляет колоссальную культурную ценность, и именно на Севере они сохранились в первозданном виде и время от времени извергают из себя пассионариев – ученых, военных, героев, формируя единство и мощь нашей державы», — не сомневается Валерий Коровин.

По его словам, высокомерный западный подход, рассматривающий традиционные народы и этносы, как нечто варварское, темное, отсталое, надо отбросить.

«Мы должны разделить научно-техническую модернизацию и социальную. Есть такая формула, которую ввел Сэмуэль Хангтингтон – «Модернизация без вестернизации». Россия развивает научно-технический прогресс! Наши ученые – лучшие в мире. Они создают прорывные технологии, но на этом мы заканчиваем модернизацию и все западные изыски в сфере экспериментов над человеком мы отбрасываем. То есть – никакого либерализма, никаких западных ценностей, никакого расчеловечевания, никаких мутантов, клонов и киборгов!» — призвал общественность директор ЦГЭ.

Член Изборского клуба Владимир Овчинский согласился с Валерием Коровиным с этим, и выразил уверенность в том, что нельзя допустить, чтобы малые народы растворились в биомассе.

«Но, с другой стороны надо понимать, что наши западные партнеры используют народы, искусственно противопоставляя их друг другу, искажая историю и создавая таким образом конфликты – осетино-ингушский, югославский и многие другие», — сказал он.

Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, также являющийся членом Изборского клуба, обратил внимание собравшихся на то, что в России не так уж много крупных инвестиционных проектов. Он напомнил, что один из них находится здесь.

«Инвестиционный рост всех России происходит за счет Ямала», — констатировал он.

Делягин отметил, что новые технологии меняют структуру традиционных рынков.

«В России качественно различные регионы, но почему-то внедряется подход, согласно которому все они должны управляться одинаково», — удивляется он.

Также в своем докладе Делягин коснулся технологии социального инженеринга, который крайне эффективно используют западные «партнеры» России, при этом он почему-то не применяется в самой РФ. В частности это касается информационной накачки конфликтов между народами и этносами, а также их же с российским государством.

«Мы видим, что можно создавать новые народы и перекодировать старые, чем Запад и занимается. Если мы не будем работать с нашими народами и этносами, они будут использоваться против государств, как это было на закате СССР. Человек всегда недоволен. Но недовольство надо превращать в инструмент развития, не давая ему становиться инструментом разрушения», — подытожил он.

Президент регионального общественного движения коренных малочисленных народов Севера Ямало-ненецкого Автономного округа – ассоциации «Ямал — потомкам», депутат местного заксобрания Эдуард Яунгад также сделал акцент на тех манипуляционных техниках, которые могут применить внешние силы для раскачки ситуации в России.

«Впереди – война за Арктику, — уверен он. — Проект «Украина — антиРусь» уже есть, на очередь – какая-нибудь «Великая Финно-Угория», которой расскажут, как ее притесняют», — предостерег он.

По мнению Яунгада, Север – главная надежда России и главная возможность развития в XXI веке, полигон модернизации для всей страны.

«Север – это не только дух России, но и альтернативный путь развития для всего человечества. Нужно вернуться к той правде, которой обладают народы, которые мы высокомерно считаем малыми и отсталыми. Наша цивилизация расточительная, мы загадили страны, а у них нет никаких отходов, они довольствуются немногим и счастливы», — напомнил он.

«Мы должны достичь экономического и организационного превосходства над всем миром. Мы должны стать мирной сверхдержавой, которой уже никто не будет предъявлять какие-то санкции. А север – это место силы и так было во все времена», — сказал он в завершении своего эмоционального выступления.

Напомним, что Изборский клуб, который возглавляет известный писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов, был учрежден осенью 2012 года в псковском городе Изборске. Главная задача Изборского клуба — формирование идеологии России и смыслов, а также формулировка трактовок ключевых событий – исторических и относящихся к актуальной новостной повестке. С тех пор по всей России и даже за ее пределами появилось множество отделений Изборского клуба. Среди его членов – десятки известных экспертов, деятелей культуры, общественников, а также представители действующей власти.