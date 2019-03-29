Защита и обвинение в США просят суд депортировать Бутину в день приговора

Вашингтон, 29 марта. Защита и обвинение в США предлагают депортировать российскую гражданку Марию Бутину в день приговора, говорится в совместном ходатайстве, поданном в суд.

В ходатайстве сообщается, что прокурор, федеральный прокурор по округу Колумбия и Бутина через ее адвокатов Роберта Дрисколла и Альфреда Керри просят суд подписать «предложенное распоряжение по депортации на основе приговора в день приговора».

Бутину задержали в 2018 году. Россиянка сначала отрицала свою вину, однако позже признала ее по одному из пунктов обвинения. Он касался нарушения законодательства США об иноагентах. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Бутина признала вину под давлением. Он подчеркнул, что россиянка находится в американской тюрьме в невыносимых условиях.

Адвокаты Бутиной ранее сообщили, что суд вынесет ей приговор 26 апреля. Защита рассчитывает на вынесение судом приговора о тюремном заключении на срок, равный уже отбытому россиянкой.

Отец Марии Валерий Бутин рассказал журналистам, что адвокаты его дочери продолжают защищать ее интересы в американском суде, несмотря на отсутствие оплаты. По его словам, они «просто не могут уже бросить дело, это их профессиональный подход».

Он также добавил, что последний разговор с дочерью состоялся 25 марта. По его словам, его дочь борется с депрессией, занимаясь спортом, а также много читает. Он также подчеркнул, что россиянка стала терять вес из-за сильного стресса и тюремного рациона.