Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 29 марта. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин сообщил о новых нарушениях установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

По словам генерал-майора, в течение суток боевики обстреляли населенные пункты Кудехи провинции Алеппо, города Алеппо и Хандрат, Касталь-эль-Бордж, Руйсети-Искандер провинции Латакия.

