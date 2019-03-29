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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо и Латакия

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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 29 марта. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин сообщил о новых нарушениях установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

По словам генерал-майора, в течение суток боевики обстреляли населенные пункты Кудехи провинции Алеппо, города Алеппо и Хандрат, Касталь-эль-Бордж, Руйсети-Искандер провинции Латакия.
 

Автор: Сергей Петров
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