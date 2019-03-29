В Минобороны РФ рассказали о плановом полете двух ракетоносцев Ту-160 

Москва, 29 марта. Два ракетоносца Ту-160 ВКС РФ выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Самолеты дальней авиации сопровождали экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31. В общей сложности боевые машины находились в полете более 13 часов.

В некоторые моменты полета самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

О полете российского Ту-160 в небе над Северном морем сообщила также пресс-служба Минобороны Великобритании, передавала «Газета.ру». По данным британских военных, истребители ВВС Великобритании сопровождали российские бомбардировщики Ту-160 вблизи британского воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что российские самолеты перехватили три американских бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, приблизившихся к границе РФ. Два B-52 25 марта вылетели с британской авиабазы, приблизились к российским рубежам и облетели Калининградскую область.

В то же время еще один B-52 подлетел к Калининградской области для отработки бомбометания по базе балтийского флота.

15 марта самолет В-52 с включенным транспондером приблизился к границе РФ на расстояние 150 километров. Воздушное судно развернулось сразу же, как только его начали сопровождать российские средства ПВО.