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Украина

Взрыв газа полностью уничтожил дом на Украине

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Взрыв газа полностью уничтожил дом на Украине

Киев, 29 марта. Мощный взрыв бытового газа полностью уничтожил частный дом в поселке Просяная Днепропетровской области Украины, передает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел днем в пятницу. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

В результате взрыва ранения получил хозяин дома. 44-летний мужчина был госпитализирован с ожогами и травмами головы. В настоящее время он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

На видео видно, что дом разрушен полностью. Повреждения также получили и соседние дома.

Автор: Олеся Волкова
Источник: РЕН ТВ
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