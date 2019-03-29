Порошенко заявил о планах закупить дополнительное новейшее оружие у США

Киев, 29 марта. Украина намерена закупить новейшее вооружение, в том числе в США, заявил в пятницу украинский президент Петр Порошенко, передает РИА Новости.

В интервью украинскому телеканалу ICTV, которое записывалось в ситуативном центре президента, Порошенко отметил, что в этой комнате проходили переговоры о поставках на Украину систем Javelin. По его словам, Киев собирается «расширить сейчас это сотрудничество»: планируется закупить дополнительное «новейшее вооружение, в том числе из Соединенных Штатов Америки».

По словам украинского президента, на сегодняшний день «каждый километр линии столкновения» в Донбассе находится и под видео- и под инфракрасным наблюдением.

«Это и предусматривает эффективный и решительный отпор на любое нарушение прекращения огня», — отметил он.

В 2017 году Вашингтон одобрил поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В середине января глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев ведет переговоры о закупке зарубежного оружия, сообщают «Известия». По словам министра, закон, который позволяет Киеву напрямую покупать из-за границы продукцию военного назначения, создает «абсолютно новые возможности» для сотрудничества США и Украины.

Многие мировые политики критиковали идею поставок оружия из США Украине, опасаясь обострения конфликта в Донбассе. В частности, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

Порошенко же ранее решил обратить внимание общественности «на психологические результаты предоставления» Украине Javelin. По его словам, позиции украинских военных перестали обстреливаться из танков, так как противник знает о возможностях комплексов Javelin с ракетами, которые используют теплонаведение для попадания в цель.