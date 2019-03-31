Новая волна повышения пенсий. Политика России. ФАН-ТВ

В век глобализации важно концентрироваться не только на международных конфликтах. В России прошедшая неделя запомнилась социальными инновациями. Почему и кому теперь жить станет проще?

Нет повести печальнее на свете, чем повесть об обманутых дольщиках. Но если проблемы молодых семей, оставшихся без квартиры, часто освещают, то трагедия бизнесменов остается за кулисами. По закону, юридическую защиту и возмещение могут получать физические лица, которые приобретают ограниченную площадь (до 7 кв.м). Но лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает это несправедливым по отношению к индивидуальным предпринимателям, которые вкладываются в более крупные помещения. После утверждения правок в законопроект положения Конституции о равенстве прав граждан не будут нарушаться, а дольщики нежилых помещений смогут получить права собственности на площадь.

На этой неделе обсуждалась еще одна больная тема россиян — пенсии. В февральском обращении Федеральному собранию Владимир Путин затронул тему борьбы с бедностью, а сегодня от слов переходят к делу. Выплаты пенсионерам будут повышены до прожиточного минимума. Даже те, кто не смог наработать достаточный стаж, с 1 апреля будут получать на 2% больше. Такой коэффициент постановил в мартовском указе Дмитрий Медведев. Доиндексация пенсии — это не новое явление, но после пенсионной реформы лета 2018 года, проводится впервые.

Одни слои населения получают от государства поблажки, а другие — санкции. Главарей ОПГ теперь будут наказывать по-крупному — лишением свободы на срок от 15 до 20 лет. Кроме этого криминальный авторитет должен будет раскошелиться на пять миллионов рублей. Ранее в марте законопроект был внесен на рассмотрение в Совет Федерации. До этого организаторов преступных группировок было сложно призвать к уголовной ответственности без факта их прямого участия в правонарушении.

Интерес к маргинальной тематике нужно устранять не только на юридическом уровне, но и на духовном. В Кремле прошло награждение деятелей культуры. В год театра премии президента удостоился новосибирский режиссер Сергей Чехов и автор концепции «Театр как основа гуманитарного образования» Сергей Казарновский. Кроме этого были награждены художники, дирижеры и архитекторы, влияющие на культурный образ России.

Социальная направленность невозможна и без спорта. Особенно, когда в следующем году летняя Олимпиада в Токио. На этой неделе Владимир Путин и Сергей Собянин увидели, как готовят спортсменов в «Олимпийском центре синхронного плавания Анастасии Давыдовой», где тренировались чемпионки Европы — Дарина Валитова, Марина Голядкина и другие. Президент также встретился с призерами Универсиады 2019, которые поделились положительными эмоциями от организации и атмосферы соревнования. По итогам встречи состоялось заседание, на котором участники перешли к составлению законопроектов по развитию физической культуры и спорта.