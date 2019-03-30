Болезненный Brexit – у Британии проблемы с выходом из ЕС. Мир за неделю. ФАН-ТВ

25 марта президент США Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. А это, напомню, часть Сирии, которую Тель-Авив оккупировал 52 года назад. Сейчас спорная территория в неравных долях контролируется обоими государствами.

«В 1967 году Израиль оккупировал Голанские высоты. У Сирии с Израилем никакого мирного договора нет, просто по факту боевые действия прекратились. В 1981 году Израиль принял закон о том, что Голанские высоты принадлежат ему. Реакция международного сообщества — это резолюция ООН о том, что это решение Израиля нарушает международное право. Мир этого не признает», — убежден писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Предыдущий «подарочек» от 45-го президента Соединенных Штатов — перенос израильской столицы из Иерусалима в Тель-Авив — обернулся кровавыми столкновениями в Секторе Газа. На сей раз уже Сирию захлестнули акции антивашингтонского протеста. И какое пламя разгорится из этой «искры» — одному Аллаху известно. Неугомонный Трамп, по всей видимости, хотел другу и по совместительству премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху перед апрельскими выборами рейтинг поднять, а навлек на себя гнев мирового сообщества: ни одна здравомыслящая страна ООН, Евросоюза и Лиги арабских государств щедрого жеста Белого дома не оценила. Мало того, Трамп еще и подставил себя в позиции по Крымскому вопросу.

Не приведет ли новая выходка непредсказуемого Трампа к третьей мировой — расскажем в воскресном спецвыпуске «Тема недели» на ФАН-ТВ. А сейчас к другим темам.

Аппетит к чужим территориям растет не только у ненасытных США: их верный союзник Япония спит и видит, как бы прикарманить лакомые Южные Курилы. Власти страны благословили школьные учебники, где спорные территории — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — обозначены как «исконно японские». Согласитесь: все это чем-то напоминает легендарные издания о всемогущих украх, построивших египетские пирамиды. Страдающий, похоже, синдромом Наполеона японский премьер Синдзо Абэ клялся и божился поставить точку в многолетнем споре с Россией, однако опять слукавил, что искренне удивило Госдуму

«В принципе, это их внутреннее дело, мы не вправе вмешиваться в их образовательную программу. Они могут в свои учебники включать все, что хотят. Но со своей стороны мы выражаем, конечно, недоумение. Токио обязан уважать наш суверенитет и национальные интересы», — рассуждает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Фейками живет не только японская, но и американская политика. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера на поверку оказалось огромным мыльным пузырем, в чем давно и, увы, безуспешно, пытался убедить весь мир российский МИД. Да и сам американский президент всячески открещивался от российского следа в своей кристально чистой биографии. Битых два года однофамилец шефа Гестапо собирал несуществующие доказательства того, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы 2016-го. Нашу страну Мюллер с пеной у рта обвинял в прямом сговоре с Дональдом Трампом. Но факты — вещь упрямая, поэтому за неимением оных спецпрокурору-неудачнику пришлось откланяться. Об отсутствии сговора между Россией и президентом США официально сообщило американское министерство юстиции, ссылаясь на итоговый доклад Мюллера. Американским налогоплательщикам «охота на российских ведьм» обошлась более чем в 30 млн долларов.

Зато после громкого разоблачения у России с Америкой появился реальный шанс наладить отношения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это зависит в большей степени от Вашингтона. И вспомнил о футбольном мяче, который Владимир Путин вручил Дональду Трампу с намеком на то, кому принадлежит инициатива в урегулировании сирийского конфликта.

«Президент Путин неоднократно говорил о том, что мы заинтересованы в добрых отношениях с Америкой. В данном случае мяч абсолютно на той стороне, и этот мяч в Хельсинки был передан президенту Трампу», — напомнил Песков.

А многотысячные митинги в туманном Альбионе призывают к проведению второго референдума по разводу Великобритании с Европейским Союзом. Пока в Лондоне так и не определились с Brexit, парламент решил перехватить инициативу. Депутаты проголосовали за рассмотрение альтернатив по выходу из ЕС, правда, о конкретных вариантах пока не рассказали. Вместе с этим разногласия по Brexit уже привели к отставкам сразу трех замминистров: иностранных дел, энергетики и здравоохранения. В отчаянной попытке убедить парламентариев поддержать свою сделку о выходе из ЕС премьер-министр Тереза Мэй пообещала уйти с поста, если соглашение наберет необходимое число голосов. Парламенту предстоит выбрать меньшее из двух зол: госпожу Мэй или ее план по расторжению европейских уз Лондона.