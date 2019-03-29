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Корея выдала США украинского киберпрестуника

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Корея выдала США украинского киберпрестуника

Вашингтон, 29 марта. Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, подозреваемого в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 млрд долларов с онлайн-счетов, сообщает пресс-служба Минюста США.

По данным обвинителей, Мусиенко принимал участие «в масштабной международной схеме по отмыванию денег и мошенничеству» против корпораций и частных лиц США с 2009 по 2012 годы.

Гражданин Украины, по сообщению Минюста, сотрудничал с киберпреступниками, занимающимися взломом банковских счетов компаний и простых американцев в онлайн-банках. Кроме того, через подставные фирмы Мусиенко собирал краденые деньги у преступников. 

Автор: Олеся Волкова
Источник: Минюст США
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