Корея выдала США украинского киберпрестуника

Вашингтон, 29 марта. Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, подозреваемого в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 млрд долларов с онлайн-счетов, сообщает пресс-служба Минюста США.

По данным обвинителей, Мусиенко принимал участие «в масштабной международной схеме по отмыванию денег и мошенничеству» против корпораций и частных лиц США с 2009 по 2012 годы.

Гражданин Украины, по сообщению Минюста, сотрудничал с киберпреступниками, занимающимися взломом банковских счетов компаний и простых американцев в онлайн-банках. Кроме того, через подставные фирмы Мусиенко собирал краденые деньги у преступников.