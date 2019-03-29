В Сети высмеяли новые санкции США по «делу Скрипалей»

Москва, 29 марта. В соцсетях россияне активно обсуждают подготовку расширения санкций США, которые Вашингтон решил ввести из-за инцидента со Скрипалями.

В пятницу стало известно, что Вашингтон подготовил новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери. Как сообщал RT, в официальном пресс-релизе уточнялось, что санкции призваны «наказать Кремль за нападение с использованием нервно-паралитического газа на бывшего российского шпиона в Великобритании в 2018 году».

Комментируя новость в Twitter, пользователи обращают внимание на то, что Штаты используют любой повод для введения новых ограничительных мер.

«Они бы могли уже и не мучиться, к чему бы еще привязать санкции, просто бы их озвучивали и все... Мы уже начали привыкать к неадекватности США, нового они ничего придумать не могут, а старые претензии мы давно знаем», — пишет пользователь под ником Агния.

«Столько поводов ввести санкции, а они политический труп мучают. Можно ввести санкции из-за украинских выборов, Венесуэлы, Сирии и т.д.» — возмутился Almaz Nabiullin.

Многие восприняли новость с иронией. Некоторые пользователи предполагают, что санкции теперь будут вводить и за «хомячка Скрипалей».

В начале марта исполнился год с отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного ранее в РФ за госизмену, и его дочери Юлии. Тогда Лондон объявил, что к отравлению веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что правда о расследовании дела Скрипалей рано или поздно станет известна.