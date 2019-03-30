Ходорковский заступился за Навального, чтобы «отмазать» его от шантажа Пригожина

Санкт-Петербург, 30 марта. Беглый олигарх Михаил Ходорковский, подозреваемый в том числе в убийстве, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» буквально заступился за Алексея Навального, заявив, что в Санкт-Петербурге не было встречи между блогером и петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. При этом Ходорковский сослался на некое расследование, которое якобы провели его коллеги.

«Мы получили информацию, которую я лично расцениваю как стопроцентную, о том, что встречи Пригожина и Навального тогда в Петербурге не было, — заявил Ходорковский в эфире радиостанции. — Господин Пригожин эмулировал эти доказательства с целью потроллить Навального».

Как отметил беглый олигарх, сейчас у него нет возможности представить информацию и доказательства, которые якобы получила его группа.

2 февраля в петербургском отеле Sokos Навальный предложил Пригожину, по сообщению пресс-службы компании «Конкорд», «полностью закрыть искусственно нагнетаемый скандал вокруг питания в образовательных учреждениях Москвы». Сам предприниматель отметил, что его пытались шантажировать: Навальный требовал от Пригожина 300 миллионов рублей и заверял, что после этого никаких информационных вбросов о питании, с которым связан бизнес «Конкорда», больше не будет. Пригожин ответил категорическим отказом.

Сам Навальный, а также юрист его Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая встречалась с Пригожиным 17 февраля, сейчас отказываются подтверждать, что встречались в Петербурге с бизнесменом.

Известно, что Навальный не раз был замечен встречающимся не только со своими политическими оппонентами, но и с представителями властей других государств. Не секрет, что вся так называемая политическая деятельность Навального — это хорошо оплачиваемый бизнес. За деньги он выступает в роли «сливного бачка» для правдивого и не очень компромата от разных политических сил. Если кто-то хочет навредить своему сопернику, он заказывает Навальному расследование, где есть полуправда и огромное количество лжи. Не исключено, что в числе заказчиков находится и сам Ходорковский. Так, в интервью «Ведомостям» Навальный уже рассказывал, что некие бизнесмены выделяют ему пожертвования в особо крупном размере.

Из сегодняшнего интервью Ходорковского радиостанции «Эхо Москвы» следует, что беглый олигарх попытался выгородить Навального на фоне всей истории с шантажом, утверждая, что «блогер не встречался с бизнесменом». Таким образом Ходорковский де-факто признал, что сотрудничает с Навальным, и как следствие, блогер, вероятно, получает финансовую поддержку со стороны олигарха.