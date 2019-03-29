Алеппо, 29 марта. Боевики из Идлибской зоны деэскалации готовят провокации с отравляющими веществами, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон.

В ЦПВС поступила информация, что действующие в Идлибской зоне деэскалации незаконные вооруженные формирования готовят провокации «с целью обвинения ВКС России и сирийских правительственных войск в применении против гражданского населения отравляющих веществ».

Для этого в город Идлиб прибыли представители спецслужб Франции и Бельгии. Они руководили встречей с полевыми командирами группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) и «Хуррас Ад-Дин», а также представителями «Белых касок».

«На этом совещании обсуждались вопросы организации постановочных съемок, якобы свидетельствующих о применении Россией и Сирией отравляющих веществ против мирного населения», — говорится в сообщении Центра по примирению.

Участникам съемок предлагается вознаграждение в размере 100 долларов. В ЦПВС не исключили, что «организаторы» съемок могут использовать отравляющие вещества для «достижения «достоверности» фото- и видеоматериалов». Жертвами провокации могут стать беженцы.

В Центре напомнили, что с 14 по 27 марта представители бельгийских спецслужб снимали на видео, как ВКС РФ наносили авиаудары по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков на территории Идлибской зоны деэскалации. Эти кадры планируется также использовать при подготовке провокации, якобы в «доказательство» применения химоружия.

Кроме того, на прошлой неделе под контролем сотрудников французских спецслужб из города Серакаб в населенный пункт Хан-Шейхун, Маарет-Хорма и Кафер-Зайта было доставлено отравляющее вещество под видом баллонов с бытовым газом.

ЦПВС призвал боевиков отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования сирийского кризиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.