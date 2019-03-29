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Россия открыла в Венесуэле учебный вертолетный центр

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Россия открыла в Венесуэле учебный вертолетный центр

Москва, 29 марта. В Венесуэле открылся созданный при участии России учебно-тренировочный вертолетный центр. Он был построен по совместному контракту «Рособоронэкспорта» и акционерной компании военной промышленности Венесуэлы.

Данный центр позволит обучать венесуэльских летчиков пилотировать российские вертолеты Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в приближенных к реальности условиях и отрабатывать разные внештатные ситуации, которые могут возникнуть во время полета.

«Рособоронэкспорт» и другие российские организации, участвующие в российско-венесуэльском военно-техническом сотрудничестве, сохраняют приверженность курсу на углубление взаимодействия с министерством обороны и другими государственными ведомствами Венесуэлы», — говорится в сообщении российской госкомпании.

Напомним, что ситуация в Венесуэле неспокойна с января этого года, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом и попытался устроить госпереворот при поддержке США, Канады, стран Европы и Латинской Америки.

Россия же осудила вмешательства иностранных государств во внутренние дела Венесуэлы. Теперь Соединенные Штаты, угрожают Москве новыми санкциями, если она не прекратит поддерживать законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Автор: Антон Соколов
Источник: РИА Новости
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