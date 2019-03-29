Россия открыла в Венесуэле учебный вертолетный центр

Москва, 29 марта. В Венесуэле открылся созданный при участии России учебно-тренировочный вертолетный центр. Он был построен по совместному контракту «Рособоронэкспорта» и акционерной компании военной промышленности Венесуэлы.

Данный центр позволит обучать венесуэльских летчиков пилотировать российские вертолеты Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в приближенных к реальности условиях и отрабатывать разные внештатные ситуации, которые могут возникнуть во время полета.

«Рособоронэкспорт» и другие российские организации, участвующие в российско-венесуэльском военно-техническом сотрудничестве, сохраняют приверженность курсу на углубление взаимодействия с министерством обороны и другими государственными ведомствами Венесуэлы», — говорится в сообщении российской госкомпании.

Напомним, что ситуация в Венесуэле неспокойна с января этого года, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом и попытался устроить госпереворот при поддержке США, Канады, стран Европы и Латинской Америки.

Россия же осудила вмешательства иностранных государств во внутренние дела Венесуэлы. Теперь Соединенные Штаты, угрожают Москве новыми санкциями, если она не прекратит поддерживать законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.