Абызов и Ишаев арестованы. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Абызов арестован на два месяца Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов арестован на два месяца. Его обвиняют в крупном мошенничестве и создании преступной группы. По версии следствия, с 2011-го по 2014 годы политик вместе с сообщниками обманул акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей» — крупных поставщиков в Новосибирской области. Речь идет о 4 млрд рублей. До этого момента Абызов находился за границей, но сотрудники ФСБ выманили его в Москву. Сейчас экс-министр в одиночной камере СИЗО «Лефортово» в Москве. Там он проведет 10 суток. В течение этого времени пройдет медосмотр, пообщается с психологами. Это необходимо для того, чтобы выявить особенности характера задержанного. После Абызова переведут в обычную камеру. Бывший чиновник свою вину не признает. «Не содержатся доказательства причастности к совершению данного преступления. И уж тем более не содержится доказательств того, что он мог бы скрыться, что он будет препятствовать осуществлению предварительного следствия, что он будет оказывать давление на свидетелей и так далее. Поэтому, безусловно, будем обжаловать и будем надеяться, что нас услышит Мосгорсуд, либо Верховный суд в конечном итоге», — заявил адвокат Михаила Абызова Александр Аснис.

Арестован экс-губернатор Хабаровского края и На этой неделе стало известно о еще одном громком деле. Басманный суд Москвы до конца мая отправил под домашний арест экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Он подозревается в хищении денег у «Роснефти». По предварительным данным, в 2014-2017 годах, когда Ишаев занимал должность вице-президента нефтегазовой компании, принадлежащая ему фирма, сдавала «Роснефти» помещение по завышенной цене. Проще говоря: сдавал свой офис, компании, которой руководил. Напомним, экс-губернатор Хабаровского края возглавлял регион с 1991 по 2009 годы. Позже его назначили полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе, в 2013 Владимир Путин освободил Ишаева от должности.

Домохозяйка стала мэром На этой неделе жители Усть-Илимска выбрали мэра. Им стала 28-летняя домохозяйка, кандидат от ЛДПР Анна Щекина. На пост главы города претендовало четыре кандидата, однако девушка получила большинство голосов — почти 44%.У Щекиной среднее специальное образование секретаря-референта и документоведа. Опыта управления у нее немного, поэтому девушка планирует назначить своим заместителем бывшего мэра Усть-Илимска Анатолия Дубаса.

Мораторий на повышение налогов Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство больше не повысит налоги. По крайней мере, в ближайшие годы. «Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. После всех этих решений вводится мораторий на их изменение. Налоги в течение ближайших 6 лет корректироваться не должны», — подчеркнул премьер-министр России Дмитрий Медведев. Ранее волнения вызвала новость о том, что правительство внесет часть неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Среди них, например, плата за вред окружающей среде и курортный сбор. Соответствующий законопроект уже почти готов, и не повлияет на текущую фискальную политику. Напомним, с 1 января НДС повысился с 18% до 20%. Медведев назвал решение непростым, но необходимым. Это принесет в бюджет до 800 млрд рублей — средства направят на развитие здравоохранения и образования. Задачи стоят серьезные: снизить смертность, повысить медицинский охват населения, а также обеспечить конкуренцию вузов на мировой арене. Видимых результатов власти намерены достичь уже к 2024 году.

Железная дорога в Крым В Крыму за 5 лет продолжительность жизни увеличилась на 2 года. Да, и в целом, полуостров возрождается. Полным ходом идет строительство железной дороги в Крым. Рабочие собрали все пролеты железнодорожной части моста, их соединили над Керченским проливом. Это один из самых сложных этапов, ведь каждый пролет весит 500 тонн! Крымская железная дорога — это 18-ти километровый путь. Его уже назвали «бархатным», так как специальные технологии позволят поездам двигаться почти бесшумно. Для обеспечения безопасности переправу планируется оборудовать сканерами. Они будут просвечивать вагоны, определять тип груза и его массу. Первый пассажирский поезд пройдет по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года, продажа билетов начнется в сентябре.

Годовщина трагедии в Кемерове На этой неделе вся Россия вспоминала о жертвах страшного пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». 25 марта 2018 года. Этот день унес жизни 60 человек, из них 37 — дети. Причиной всего стала халатность и наплевательское отношение к технике безопасности. Следователи привлекли к ответственности 15 человек и возбудили три уголовных дела. Одно уже завершено. Сейчас на месте трагедии вместо здания торгового центра стоит памятный камень, к которому еще за несколько дней до годовщины трагедии люди начали приносить цветы. Также в память о тех, кого забрал несчастный случай, жители разных городов запустили в небо белые шары, как символ светлых душ погибших детей и их родителей.

Ограничения для мигрантов Строить, торговать, управлять общественным транспортом. Этим и не только теперь не смогут заниматься мигранты в Якутии. Соответствующий документ подписал глава республики Айсен Николаев. Ограничения коснутся 33 сфер деятельности и вступят в силу уже в этом году. Дело в том, что 17 марта уроженец Киргизии похитил и изнасиловал местную жительницу. Это вызвало массовые волнения! Люди устроили митинг. После него выходцы из Средней Азии вынуждены были закрыть свои продуктовые точки и остаться дома, опасаясь нападений. Глава Якутии заявил, что разжигание конфликта — это не выход, и пообещал усилить борьбу с незаконной миграцией и предпринимательством.

Задержан участник теракта Басманный суд Москвы до конца мая арестовал обвиняемого в терроризме Магомеда Нурова. Участника банды, причастной к теракту в московском метро, ранее задержали в Дагестане. Оперативники взяли подозреваемого в его доме. Напомним, 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» две террористки-смертницы устроили взрывы. Погибли 39 человек, около 130 получили ранения. После этого страшного случая многие жители столицы даже боялись зайти в подземку. Сейчас в России активно ведется антитеррористическая деятельность. В 2018 количество преступлений террористической направленности снизилось в три раза. За последние пять лет — в 24.