Футболист «Зенита» Дриусси назвал ошибкой переезд в Россию

Санкт-Петербург, 29 марта. Аргентинский футболист петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси назвал ошибкой переход в российский клуб. Об этом форвард заявил в эфире аргентинской радиостанции Radio Mitre.

«Я сделал ошибку, я слишком рано перешел в чемпионат России», — сказал футболист, подчеркнув, что не жалеет об этом.

Дриусси отметил, что он был в состоянии перейти в более сильный чемпионат. 23-летний футболист добавил, что рассчитывает перебраться в один из европейских чемпионатов, чтобы попасть в сборную Аргентины.

Напомним, Дриусси перешел в петербургский «Зенит» в 2017 году. По данным СМИ, трансфер аргентинского спортсмена обошелся петербургскому клубу в 15 миллионов евро. Футболист сыграл за сине-бело-голубых 73 матча. Дриусси, играя за петербургский клуб, забил 12 голов.

Ранее футболист выступал за аргентинский «Ривер Плейт».