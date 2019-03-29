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Астронавты NASA завершили шестичасовой выход в космос с борта МКС

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Астронавты NASA завершили шестичасовой выход в космос с борта МКС

Вашингтон, 29 марта. Астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции. 

Астронавты провели замену трех никель-водородных батарей на литий-ионные и подготовительные работы для следующего выхода в открытый космос, который должен состояться 8 апреля. В открытом космосе специалисты провели шесть часов и 45 минут.

Это был второй выход в открытый космос для Хейга, который теперь провел в общей сложности 13 часов и 24 минуты в открытом космосе. И первый для Кристины Кох, которая стала 14-й женщиной, выходившей в открытый космос.

В минувший вторник сообщалось, что NASA отменила запланированный на 29 марта первый выход двух женщин-астронавтов с борта МКС в космос. Специалисты не успели подготовить два скафандра подходящего размера. 

Ранее в США заявили, что 29 марта в космос выйдут астронавты Энн Макклейн и Кристина Кох. Этот должен был быть первый выход в космос двух женщин. Операцией с Земли также должны были руководить только женщины.

Напомним, Кох вместе с Хейгом и космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым прибыли на МКС 14 марта. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12» стартовала с космодрома «Байконур» с первой стартовой площадки, именуемой «Гагаринский старт».

Автор: Олеся Волкова
Источник: NASA
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