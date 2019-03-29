Армения и Азербайджан договорились продолжить прямой диалог по Карабаху

Вена, 29 марта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян провели переговоры, в ходе которых обсуждалось урегулирование нагорно-карабахского конфликт. Об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей минской группы ОБСЕ, а также глав МИД Азербайджана и Армении.

В заявлении отмечается, что Алиев и Пашинян сошлись во мнении о необходимости мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Кроме того, лидеры двух стран договорились продолжить прямой диалог по данному вопросу.

«Премьер-министр и президент дали указание министрам встретиться с сопредседателями в ближайшем будущем. Они также договорилось продолжать их прямой диалог», — говорится в совместном заявлении, которое было распространено пресс-службой ОБСЕ.

Напомним, в 1988 году между Азербайджаном и Арменией возник конфликт, причиной которого стал выход Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики, что привело к вооруженным столкновениям. В 1993 году Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом.

Россия совместно с США и Францией выступают сопредседателями минской группы ОБСЕ, которая работает над урегулированием конфликта.