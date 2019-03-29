В США пригрозили России «серьезными последствиями» из-за поддержки Венесуэлы

Вашингтон, 29 марта. Россию ждут серьезные последствия, если она не прекратит «военную поддержку» Венесуэлы, заявил в пятницу спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

По его словам, американские власти уже подготовили список с вариантами возможных санкций, который будет предоставлен госсекретарю Майклу Помпео для вынесения окончательного решения.

«В перечне есть много вещей. Таким образом, русские заплатят за это цену», — цитирует Абрамса журналист BBC News Барбара Плетт-Ашер.

Напомним, что в январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны также решили поддержать путчистов. Девятнадцать стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, имея в виду российских военных советников. Член Совета Федерации Константин Косачев обратил внимание на то, что присутствие советников абсолютно законно и регламентируется двухсторонними договоренностями. По его словам, США имеют «чисто коммерческий» интерес в Венесуэле и пытаются таким образом избавиться от конкурентов.