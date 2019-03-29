Слуцкий призвал США свернуть планомерную дестабилизацию обстановки в Венесуэле

Москва, 29 марта. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал Вашингтон отказаться от мысли насчет военного вторжения в Венесуэлу.

«США следует отказаться даже от мысли насчет военного вторжения в Венесуэлу, прекратить спектакль с президентом-самозванцем (Хуаном) Гуайдо и свернуть планомерную дестабилизацию обстановки в суверенном, напомню, государстве», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Слуцкий подчеркнул, что именно политика Соединенных Штатов, а не действия России, угрожает миру и стабильности в Латинской Америке.

Депутат также напомнил, что сотрудничество России и Венесуэлы, в том числе в сфере ВТС, осуществляется только на основе межправительственных соглашений с законным руководством. Он подчеркнул, что признание несколькими странами «того или другого самозванца» лидером страны не является основанием для прекращения сотрудничества.

Ранее советник Белого дома на национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона будет рассматривать как прямую угрозу миру и безопасности в регионе размещение в Венесуэле военных «внешних игроков из-за пределов Западного полушария».

Напомним, американский президент Дональд Трамп потребовал от России покинуть Венесуэлу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа, подчеркнул, что Москва направила в республику своих представителей в рамках заключенных контрактов в сфере ВТС и других направлениях.