Президент Хорватии объяснила, почему для страны важно поддерживать хорошие отношения с РФ

Загреб, 29 марта. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что для балканской республики очень важно поддерживать хорошие отношения с Россией, поскольку она является крупной политической силой и надежным экономическим партнером.

«Что касается отношений с Россией, то они важны для Хорватии. Россия для нас важный торговый партнер, это подтверждают многие наши бизнесмены. Конечно, нельзя забывать о роли России на юго-востоке Европы и, особенно, в Боснии и Герцеговине», — отметила президент, выступая на пресс-конференции.

Грабар-Китарович также подчеркнула, что Россия поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимости Боснии и Герцоговины. Она добавила, что визит президента РФ Владимира Путина уже согласован, однако он отложен на следующий год, чтобы данное мероприятие не воспринималось, как часть президентской кампании в Хорватии.

Напомним, что в ноябре прошлого года замминистра иностранных дел России Александр Грушко провел встречу с послом Хорватии в РФ Тончи Станичичем, в ходе которой стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.