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Россия выступает за продление мандата мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине

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Россия выступает за продление мандата мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине

Москва, 29 марта. В министерстве иностранных дел России заявили, что Москва выступает за продление мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«Выступаем за то, чтобы мандат СММ был продлен на очередные 12 месяцев, а ее сотрудники продолжили выполнение всех предусмотренных им задач», — говорится в сообщении.

В МИД России отметили, что мониторинговая миссия ОБСЕ делает немалый вклад в урегулирование внутриукраинского кризиса, оказывая содействие Киеву, Донецку и Луганску в реализации минских соглашений. Кроме того, миссия ОБСЕ способствует укреплению общенационального согласия на всей территории Украины. Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине истекает 31 марта.

Автор: Артем Никулин
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