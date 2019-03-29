В Госдуме рассмотрят законопроект по оперативному закрытию финансовых пирамид

Москва, 29 марта. В Госдуму внесен законопроект, который позволит ускорить процесс закрытия финансовых пирамид. Об этом в пятницу заявил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

«Да, в Госдуме уже находится законопроект на эту тему. Он позволит закрывать сайты финансовых пирамид быстрее. Выявлять их мы уже научились, а скоро научимся и оперативно отключать им доступ к широкой аудитории», — отметил он.

По словам зампреда ЦБ, недавно регулятор внедрил программный комплекс, который позволяет выявлять рекламу пирамид в Интернете. После этого специалисты проверяют коммерческую информацию и при наличии признаков мошеннической организации, уведомляют правоохранительные органы.

Проблема заключается в том, что между информированием полиции и закрытием незаконной организации проходит довольно много времени. Обычно это занимает несколько месяцев. За это время пирамида успевает существенно вырасти и обрести новых вкладчиков. Именно это должен исправить новый законопроект, пишет KP.ru.

Ранее сообщалось, что Центробанк в 2018 году обнаружил 168 структур с признаками финансовой пирамиды.