Вдова Маккейна будет наблюдать за выборами президента Украины

Киев, 29 марта. Синди Маккейн — вдова американского сенатора Джона Маккейна — прибыла в составе делегации в Киев для наблюдения за выборами президента Украины, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации украинской столицы.

Маккейн встречал мэр Киева Виталий Кличко. Градоначальник украинской столицы и американская предпринимательница обсудили ситуацию на Украине. В ходе встречи Маккейн сообщила, что ее супруг «очень любил Украину и ее народ, и занимался судьбой вашего государства».

«Я считаю, что мы должны продолжать поддержку Украины. Именно поэтому я сегодня здесь, чтобы продолжить его дело», — сказала она.

В Киев также прибыли делегации Международного республиканского института (IRI) и Института имени Маккейна университета штата Аризона. По данным киевской администрации, представители делегации IRI будут наблюдать за президентскими выборами не только в столице Украины, но и в других городах.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта. На пост главы украинского государства претендует 39 кандидатов.

Напомним, республиканец Джон Маккейн, которого считали одним из самых влиятельных политиков в США, скончался на 82-м году жизни 25 августа 2018 года. Последние годы американский сенатор страдал от рака. За несколько дней до смерти семья американского политика сообщила, что Маккейн решил прекратить лечение.