Фонд Кадырова подарит «Ниву» мужчине, потерявшему семью в ДТП на Можайском шоссе

Грозный, 29 марта. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования Роману Роменкову, пострадавшему в ДТП на Можайском шоссе с участием уроженца Чечни Муслмма Джамбекова. Глава республики обещал оказать помощь мужчине, потерявшему в аварии жену и дочь.



В своем Telegram-канале Кадыров напомнил, что в автокатастрофе на Можайском шоссе в Москве погибли два человека: женщина и ее малолетняя дочь. Глава семьи Роман Роменков получил травмы. Глава Чечни выразил соболезнования от имени всего чеченского народа.

«По просьбе Президента РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова — Аймани Несиевны сообщаю, что фондом принято решение приобрести для Романа Роменкова автомашину «Нива» и оказать иную помощь», — сообщил Кадыров.

В минувший четверг в Telegram-канале Кадыров рассказал об автокатастрофе в Москве, которая случилась 25 марта. Полицейские установили, что виновником аварии является уроженец Чечни некий Муслмм Джамбеков, который скрылся с места происшествия.

Глава республики сообщил, что взял данный вопрос под свой особый контроль и призвал виновника гибели людей явится в полицию. На следующий день стало известно, что Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни. Свое поведение мужчина объяснил тем, что «был в шоковом состоянии и получил травму при аварии».