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Британия подняла истребители для сопровождения российских Ту-160

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Британия подняла истребители для сопровождения российских Ту-160

Лондон, 29 марта. ВВС Великобритании подняли в воздух истребители Typhoon для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-160 над Северным морем.

«Пилоты RAF тесно сотрудничали с партнерами по НАТО, чтобы контролировать российские самолеты. Наши истребители сопровождали их из зоны интересов Великобритании и следили, чтобы они не входили в суверенное воздушное пространство страны», — сообщает пресс-служба Королевских военно-воздушных сил.

Ранее сообщалось, что российские самолеты перехватили три американских бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, приблизившихся к границе РФ. В понедельник утром два B-52 вылетели с британской авиабазы, приблизились к российским рубежам и облетели Калининградскую область. В то же время еще один B-52 подлетел к Калининградской области для отработки бомбометания по базе балтийского флота.
 

Автор: Антон Соколов
Источник: ВВС Великобритании
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